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3-й гол Пепе в АПЛ и эмоции Артеты – в обзоре встречи между «Арсеналом» и «МЮ»

3-й гол Пепе в АПЛ и эмоции Артеты – в обзоре встречи между «Арсеналом» и «МЮ»
Футбол / Англия 0

В Лондоне завершился центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча лондонцы забили в первом тайме. На 8-й минуте Николя Пепе воспользовался удачным отскоком и из пределов штрафной точно пробил в дальний угол, отметившись своим 3-м голом в сезоне. Ещё один мяч «Арсенал» забил в концовке первого тайма. На 42-й минуте после углового голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отбил мяч перед собой, а Сократис Папастатопулос добил его в пустые ворота с близкого расстояния.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает 5-е место.

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