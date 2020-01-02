Источник: Кулусевски сегодня станет игроком «Ювентуса» после прохождения медосмотра

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски сегодня пройдет медицинское обследование перед переходом в «Ювентус». Об этом сообщает в своём «твиттер»-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, трансфер подтвержден, и контракт игрока с итальянской командой будет рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о цене трансфера в € 35 млн плюс всевозможные бонусы.



В текущем сезоне Кулусевски выступает на правах аренды за «Парму». В 17 матчах, проведённых в Серии А, он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. В 2019 году полузащитник дебютировал в составе сборной Швеции в матче со сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.