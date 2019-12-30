«Сочи» и «Оренбург» сыграют 11 марта

Объявлена дата перенесённого матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Оренбургом».
«По просьбе клубов «Оренбург» и «Сочи», связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18 тура Российской Премьер-Лиги между этими командами состоится 11 марта 2020 года, начало — в 19:30 мск», — сообщается на официальном сайте РПЛ.
Напомним, ранее матч «Сочи» с «Оренбургом», который должен был пройти 1 декабря 2019 года, был перенесён в связи с острой ротавирусной инфекцией у большого числа футболистов и сотрудников сочинской команды.
«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/10. «Оренбург» (19) — на 12-м месте в таблице чемпионата России.
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