«Рубин» подписал контракт с бывшим защитником «Торпедо» Самошниковым
«Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника московского «Торпедо» Ильи Самошникова.
Казанский клуб заключил с 22-летним футболистом контракт, условия которого не разглашаются. При этом игрок достался «Рубину» бесплатно, поскольку пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Торпедо» в конце декабря прошлого года. Сообщалось, что Илья воспользовался опцией в соглашении, которая предполагала досрочное прекращение действия контракта с выплатой компенсации.
«Добро пожаловать в «Рубин»!» — говорится в сообщении казанского клуба.
Самошников ранее защищал цвета таких команд, как «Велес», «Арарат» и «Шинник», а c лета 2019 года выступал за «Торпедо», за которое провёл 22 матча в Футбольной национальной лиге.
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