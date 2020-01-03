Ибрагимович: в последние недели говорил с Бобаном и Мальдини больше, чем с женой
Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал свой переход в «Милан».
«Я показал доступные номера своим детям, и они предпочли 21-й, поэтому я выбрал этот номер. Я всё такой же, как в детстве. Всё так же голоден, решителен и уверен в себе. Моя цель — помочь клубу и команде улучшить ситуацию.
Все очень счастливы, я получил много поздравлений. Теперь наконец всё произошло официально. У меня остались только хорошие воспоминания о клубе. Это отличный клуб, отличная команда, а играть на «Сан-Сиро» — великолепное чувство.
В последние две-три недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем со своей женой. Всё прошло хорошо, поэтому я сейчас нахожусь здесь», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
«Милан» представил Ибрагимовича
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