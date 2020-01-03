Жардим рассказал о подробностях отставки из «Монако»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своего ухода из французского клуба.

«Генеральный директор «Монако» Олег Петров стал инициатором моего ухода из клуба. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня скорее человеком Васильева. После рождественских праздников Петров позвал меня в свой кабинет и сообщил, что президент клуба решил принять по его просьбу мою отставку», — приводит слова Жардима L'Equipe.

Новым главным тренером «Монако» стал Роберт Морено. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции в этом сезоне. Команда имеет в активе 28 очков в 18 турах. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков. «ПСЖ».