Ибрагимович: не могу играть как 10 лет назад

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в стан россонери.
«После травмы, которую я получил в «Манчестер Юнайтед», многие говорили, что я не смогу вернуться. Я усердно работал и могу играть. Я уже не могу делать это как 10 лет назад, но знаю, на что способен. Вместо бега я могу пробить с 40 метров!
Я знаю, что в «Милане» давление очень высоко. Все ждут результатов. Нам нужно добиться большего, и я хочу, чтобы мы улучшили своё положение. Что касается лично меня, я хочу получить столько удовольствия, сколько возможно», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, Ибрагимович защищал цвета «Милана» с 2010 по 2012 год. В дальнейшем 38-летний швед выступал за «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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