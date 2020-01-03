23-летний форвард «Генгама» Жулан погиб в ДТП
Сегодня, 3 января, трагически погиб форвард «Генгама» Натаель Жулан, сообщает официальный сайт клуба. 23-летний нападающий попал в дорожно-транспортное происшествие.
«Генгам» в трауре. Клуб испытал огромную боль на сегодняшней тренировке, узнав о случайной смерти своего игрока Натаеля Жулана. В этот трагический день все сотрудники клуба объединились, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаеля», — говорится в заявлении «Генгама».
Жулан являлся воспитанником «Гавра». В «Генгам» он перешёл в январе 2018 года. Вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в «Валансьене». В текущем сезоне он сыграл за «Генгам» 2 матча, результативными действиями не отметился. Контракт нападающего с клубом был рассчитан до лета 2021 года.
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