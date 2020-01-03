Наставник «Монако» Морено: хочу большего контроля команды над игрой

Главный тренер «Монако» Роберт Морено заявил, что хочет, чтобы его команда имела больший контроль над игрой во время матчей.

«Это была хорошая неделя, я увидел хорошее отношение к тренировкам со стороны игроков. Очень счастлив, потому что все игроки сделали то, что я просил.

Не хочу говорить об изменениях, просто хочу представить свою игровую систему. Хочу иметь команду, в которой игроки будут играть друг за друга. У нас должны все игроки и защищаться, и атаковать. Нельзя изменить всё сразу, находясь в команде всего неделю.

Мне нужно больше информации о команде. Нелегко сделать всё, что хочу, за одну неделю. Мы должны работать неделю за неделей и показывать прогресс во время матчей.

Мы должны улучшить игру в обороне, но это не проблема одной линии, это коллективная проблема. Когда пропускаешь, видишь только последнюю ошибку, но мы должны проанализировать, что привело к этому и как действовали другие игроки. Мы также должны поработать над атакой, потому что я хочу большего контроля команды над игрой», — цитирует Морено L'Equipe.