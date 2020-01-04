Ван Бронкхорст стал главным тренером «Гуанчжоу Фули»

«Гуанчжоу Фули» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Джованни Ван Бронкхорста. Срок действия контракта 44-летнего нидерландского специалиста не разглашается.

Фото: Официальный сайт «Гуанчжоу Фули»

Ван Бронкхорст начал тренерскую карьеру на посту ассистента наставника молодёжной сборной Нидерландов в 2010 году. Через год специалист перешёл в «Фейеноорд», где также был помощником главного тренера. В 2015-м ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» и занимал данный пост до перехода в тренерский штаб «Манчестер Сити» в 2019 году.



В сезоне 2019 года «Гуанчжоу Фули» набрал 32 очка в 30 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Чемпионом страны стал «Гуанчжоу Эвергранд», набравший 72 очка в 30 матчах.