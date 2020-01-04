«Реал» прервал трёхматчевую серию без побед в Примере, разгромив «Хетафе»

В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал голкипер «Хетафе» Давид Сория, отправивший мяч в собственные ворота на 34-й минуте. В начале второго тайма преимущество «сливочных» увеличил защитник Рафаэль Варан. В добавленное время отличился хавбек мадридцев Лука Модрич.
«Реал» прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. В предыдущих встречах команда Зинедина Зидана сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0), «Барселоной» (0:0) и «Валенсией» (1:1). Для «Хетафе» это поражение стало вторым подряд.
«Реал», набрав 40 очков, возглавил турнирную таблицу Примеры, «Хетафе» (30) занимает седьмое место.
- 4 января 2020
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