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«Реал» прервал трёхматчевую серию без побед в Примере, разгромив «Хетафе»

«Реал» прервал трёхматчевую серию без побед в Примере, разгромив «Хетафе»
Футбол / Испания 0

В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал голкипер «Хетафе» Давид Сория, отправивший мяч в собственные ворота на 34-й минуте. В начале второго тайма преимущество «сливочных» увеличил защитник Рафаэль Варан. В добавленное время отличился хавбек мадридцев Лука Модрич.

«Реал» прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. В предыдущих встречах команда Зинедина Зидана сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0), «Барселоной» (0:0) и «Валенсией» (1:1). Для «Хетафе» это поражение стало вторым подряд.

«Реал», набрав 40 очков, возглавил турнирную таблицу Примеры, «Хетафе» (30) занимает седьмое место.

Испания - Примера. 19-й тур
04 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Сория – 34' (автогол)   0:2 Варан – 53'   0:3 Модрич – 90+6'
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