«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Вулверхэмптон» и «МЮ» ожидает переигровка

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Лестер Сити» принимал «Уиган Атлетик». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «лис».

Подопечные Брендана Роджерса обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже по итогам первого тайма — сперва на 19-й минуте автоголом отличился Том Пирс, после чего счёт удвоил хавбек «Лестера» Харви Барнс. Больше голов в матче зрители не увидели.



В параллельном матче 1/32 финала «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды не сумели распечатать ворота друг друга, поэтому исход противостояния решится в переигровке.



Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии



«Борнмут» — «Лутон Таун» — 4:0



«Флитвуд Таун» — «Портсмут» — 1:2



Ранее состоялся ряд других матчей 1/32 финала Кубка Англии. С их результатами можно ознакомиться на «Чемпионате».