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«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Вулверхэмптон» и «МЮ» ожидает переигровка

«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Вулверхэмптон» и «МЮ» ожидает переигровка
Футбол / Англия 0

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Лестер Сити» принимал «Уиган Атлетик». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «лис».

Подопечные Брендана Роджерса обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже по итогам первого тайма — сперва на 19-й минуте автоголом отличился Том Пирс, после чего счёт удвоил хавбек «Лестера» Харви Барнс. Больше голов в матче зрители не увидели.

В параллельном матче 1/32 финала «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды не сумели распечатать ворота друг друга, поэтому исход противостояния решится в переигровке.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Борнмут» — «Лутон Таун» — 4:0

«Флитвуд Таун» — «Портсмут» — 1:2

Ранее состоялся ряд других матчей 1/32 финала Кубка Англии. С их результатами можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 20:31 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Пирс – 19' (автогол)   2:0 Барнс – 40'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 20:31 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 20:31 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
4 : 0
Лутон Таун
Лутон
1:0 Биллинг – 8'   2:0 Уилсон – 67'   3:0 Биллинг – 79'   4:0 Соланке – 82'
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