«Барселона» не сумела обыграть последнюю команду Ла Лиги

В матче 19-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в столице Каталонии и завершилась вничью — 2:2.



Хозяева открыли счёт на 23-й минуте — отличился Давид Лопес. Первый тайм так и завершился в пользу «Эспаньола», а вот во второй половине игры начала забивать «Барселона». На 50-й минуте матча счёт сравнял Луис Суарес, а девять минут спустя свой гол забил Артуро Видаль.



Начиная с 75-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — в течение девяти минут (66 и 75) две жёлтые карточки получил Френки Де Йонг. Преимущество в одного игрока помогло хозяевам вырвать у более статусного соперника ничью — за три минуты до окончания основного времени второй гол «Эспаньола» забил У Лэй.



«Барселона» набрала 40 очков и снова поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры, сместив мадридский «Реал» (40). «Эспаньол» (11) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит «Атлетико» (35).