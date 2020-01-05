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«Барселона» не сумела обыграть последнюю команду Ла Лиги

«Барселона» не сумела обыграть последнюю команду Ла Лиги
Футбол / Испания 0

В матче 19-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в столице Каталонии и завершилась вничью — 2:2.

Хозяева открыли счёт на 23-й минуте — отличился Давид Лопес. Первый тайм так и завершился в пользу «Эспаньола», а вот во второй половине игры начала забивать «Барселона». На 50-й минуте матча счёт сравнял Луис Суарес, а девять минут спустя свой гол забил Артуро Видаль.

Начиная с 75-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — в течение девяти минут (66 и 75) две жёлтые карточки получил Френки Де Йонг. Преимущество в одного игрока помогло хозяевам вырвать у более статусного соперника ничью — за три минуты до окончания основного времени второй гол «Эспаньола» забил У Лэй.

«Барселона» набрала 40 очков и снова поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры, сместив мадридский «Реал» (40). «Эспаньол» (11) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит «Атлетико» (35).

Испания - Примера. 19-й тур
04 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Давид Лопес – 23'   1:1 Суарес – 50'   1:2 Видаль – 59'   2:2 Лэй – 88'
Удаления: нет / де Йонг – 75'
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