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Сульшер: Погба не покинет «МЮ» в январе

Сульшер: Погба не покинет «МЮ» в январе
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер исключил уход из клуба французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно. Также норвежец прокомментировал слухи о заинтересованности «МЮ» в трансфере форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.

«Погба никуда не уйдёт в январе. Слухи о Хименесе? Сегодня он сыграл здорово. В целом это лишь очередной классный футболист, которого связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед». Подобные слухи я комментировать не стану», — цитирует Сульшера BBC.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи.

На счету 28-летнего Хименеса 27 матчей в составе «Вулверхэмптона» в текущем сезоне, в которых он забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

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