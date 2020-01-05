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ЦСКА проведёт товарищеский матч с чемпионом Ирландии на сборах в Испании

ЦСКА проведёт товарищеский матч с чемпионом Ирландии на сборах в Испании
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА встретится с действующим чемпионом Ирландии — клубом «Дандолк» — в товарищеском матче на сборах в Испании, сообщает пресс-служба ирландского клуба на своей странице в «Твиттере».

Встреча состоится 24 января в Кампоаморе. Ранее сообщалось, что московский клуб проведёт товарищеские встречи с австрийским ЛАСКом и «Норшелланном» в Испании. Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 14 января, после чего команда отправится на сбор в испанский Кампоамор.

Московский ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит» (45). Первый официальный матч во второй части сезона ЦСКА проведёт с «Уралом» 29 февраля.

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