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Эдегор обошёл Холанда в борьбе за награду лучшему игроку года в Норвегии

Эдегор обошёл Холанда в борьбе за награду лучшему игроку года в Норвегии
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор признан лучшим игроком 2019 года в Норвегии, сообщает пресс-служба футбольной ассоциации страны на своей странице в «Твиттере».

В борьбе за почётное звание Эдегор обошёл нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, получившего награду «Прорыв года».

Эдегор выступает в составе «Реала Сосьедад» на правах аренды. Права на норвежского футболиста принадлежат мадридскому «Реалу». В текущем сезоне Эдегор в 16 матчах чемпионата Испании забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Холанд перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне он забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии. Также на счету Эрлинга 8 мячей в 6 матчах Лиги чемпионов.

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