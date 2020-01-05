Эдегор обошёл Холанда в борьбе за награду лучшему игроку года в Норвегии

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор признан лучшим игроком 2019 года в Норвегии, сообщает пресс-служба футбольной ассоциации страны на своей странице в «Твиттере».



В борьбе за почётное звание Эдегор обошёл нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, получившего награду «Прорыв года».



Эдегор выступает в составе «Реала Сосьедад» на правах аренды. Права на норвежского футболиста принадлежат мадридскому «Реалу». В текущем сезоне Эдегор в 16 матчах чемпионата Испании забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.



Холанд перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне он забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии. Также на счету Эрлинга 8 мячей в 6 матчах Лиги чемпионов.

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