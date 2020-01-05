Адриан: прямо сейчас Клопп — лучший тренер в мире
Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.
«Клопп — капитан нашего корабля. Игроки работают и сражаются вместе, а он старается находить решение проблем и заставляет нас чувствовать, что команда важнее любого человека.
Прямо сейчас Клопп — лучший тренер в мире. Все находятся позади него, мы как камень, который трудно сломать. Болельщики, люди вокруг нас, все — это семья, потому что мы заботимся друг о друге.
Конечно, Хосеп Гвардиола провёл прекрасное время в «Барселоне». Они выиграли всё, но, думаю, теперь пришло время «Ливерпуля». Нам нужно продолжать идти вперёд, но в то же время наслаждаться этим приятным моментом», — приводит слова Адриана Daily Mail.
В сборной года – половина «Ливерпуля». L’Equipe высоко оценил работу Юргена Клоппа
Месси и Роналду тоже нашлось в ней место. Об этом и другом – в обзоре главных новостей дня.
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