Адриан: прямо сейчас Клопп — лучший тренер в мире

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Клопп — капитан нашего корабля. Игроки работают и сражаются вместе, а он старается находить решение проблем и заставляет нас чувствовать, что команда важнее любого человека.

Прямо сейчас Клопп — лучший тренер в мире. Все находятся позади него, мы как камень, который трудно сломать. Болельщики, люди вокруг нас, все — это семья, потому что мы заботимся друг о друге.

Конечно, Хосеп Гвардиола провёл прекрасное время в «Барселоне». Они выиграли всё, но, думаю, теперь пришло время «Ливерпуля». Нам нужно продолжать идти вперёд, но в то же время наслаждаться этим приятным моментом», — приводит слова Адриана Daily Mail.