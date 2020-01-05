Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель провёл встречу со спортивным директором «Баварии»

Тухель провёл встречу со спортивным директором «Баварии»
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель провёл встречу со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, стороны обсудили возможное сотрудничество со следующего сезона. Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Тухелю долгосрочный контракт. Контракт Тухеля с «ПСЖ» действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии.

46-летний Тухель тренирует «ПСЖ» с 2018 года. Под его руководством парижский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской «Боруссией».

«Бавария» предложила Тухелю долгосрочный контракт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020