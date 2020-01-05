Лэмпард хочет видеть защитника «Баварии» Алабу в «Челси»

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Mirror.



По информации источника, в услугах австрийского футболиста заинтересован «Челси». Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард ищет защитника и хочет видеть Алабу в своей команде.



Действующее соглашение Давида Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Будущее австрийского игрока в клубе остаётся неопределённым. Летом немецкий клуб рассматривал вариант с обменом защитника на вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.



«Челси» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.