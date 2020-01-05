Лэмпард хочет видеть защитника «Баварии» Алабу в «Челси»
Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Mirror.
По информации источника, в услугах австрийского футболиста заинтересован «Челси». Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард ищет защитника и хочет видеть Алабу в своей команде.
Действующее соглашение Давида Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Будущее австрийского игрока в клубе остаётся неопределённым. Летом немецкий клуб рассматривал вариант с обменом защитника на вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
«Челси» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.
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