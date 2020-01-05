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Фердинанд: пока не очень хорошо понимаю, куда движется «Манчестер Юнайтед»

Фердинанд: пока не очень хорошо понимаю, куда движется «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, пока не очень хорошо понимаю, куда движется „Манчестер Юнайтед“ под руководством Сульшера. Думаю, работа всё ещё продолжается, проблема заключается в нестабильности. Недавно они обыгрывали „Тоттенхэм Хотспур“ и „Манчестер Сити“, и мы думали, что команда на правильном пути, но потом что-то пошло не так. Думаю, с молодыми футболистами, которых Сульшер выбрал, нестабильности быть не должно, однако можно понять, откуда она идёт», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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