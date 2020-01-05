Мещеряков прокомментировал ситуацию с будущим Сёмина
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин продолжит работу с командой.
«Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера „Локомотива“ в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнётся первый сбор команды. Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел», — приводит слова Мещерякова ТАСС.
Гендиректор «Локомотива» пожелал читателям «Чемпионата» ярких спортивных событий и побед
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