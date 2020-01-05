АЕК под руководством Карреры одержал 3-ю победу в 4 матчах
В матче 17-го тура чемпионата Греции АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, обыграл «Панетоликос». Встреча проходила в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и завершилась со счётом 3:1.
Победу АЕКу принесли результативные удары Марко Ливайи, который оформил дубль, и Даньеле Верде. Два из трёх голов хозяев были забиты с пенальти. Для Карреры эта победа стала третьей во главе АЕКа. Ещё один матч команда под его руководством сыграла вничью.
В турнирной таблице чемпионата Греции АЕК занимает 3-е место. В активе команды итальянского специалиста 31 очко. Отставание от лидирующего ПАОКа составляет 9 очков. «Панетоликос», имея в активе 8 очков, занимает предпоследнее, 13-е место.
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