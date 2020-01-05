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АЕК под руководством Карреры одержал 3-ю победу в 4 матчах

АЕК под руководством Карреры одержал 3-ю победу в 4 матчах
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 17-го тура чемпионата Греции АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, обыграл «Панетоликос». Встреча проходила в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и завершилась со счётом 3:1.

Победу АЕКу принесли результативные удары Марко Ливайи, который оформил дубль, и Даньеле Верде. Два из трёх голов хозяев были забиты с пенальти. Для Карреры эта победа стала третьей во главе АЕКа. Ещё один матч команда под его руководством сыграла вничью.

В турнирной таблице чемпионата Греции АЕК занимает 3-е место. В активе команды итальянского специалиста 31 очко. Отставание от лидирующего ПАОКа составляет 9 очков. «Панетоликос», имея в активе 8 очков, занимает предпоследнее, 13-е место.

Греция - Суперлига. Суперлига. 17-й тур
05 января 2020, воскресенье. 16:00 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
3 : 1
Панетоликос
Агринион
1:0 Ливайя – 29' (пен)   1:1 Диас – 42'   2:1 Ливайя – 56'   3:1 Верде – 83' (пен)
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