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«МЮ» готов включить Лингарда в сделку по Мэддисону

«МЮ» готов включить Лингарда в сделку по Мэддисону
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» всеми силами желает заполучить лидера центра поля «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона. Как сообщает Sunday Mirror, руководство манкунианского клуба предлагает «лисам» в обмен на 23-летнего полузащитника более € 50 млн евро и Джесси Лингарда.

Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

27-летний Лингард в текущем сезоне провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Различные СМИ также приписывают активный интерес «красных дьяволов» к капитану «Астон Виллы» Джеку Гриллишу.

«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.

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