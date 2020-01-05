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Моуринью: если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Тоттенхэм»

Моуринью: если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный результат его команды с «Мидлсбро». Команды встречались в 1/32 финала Кубка Англии.

«Сегодня я ощущал, что у нас были проблемы. Особенно когда мы проигрывали без наличия в составе нападающих и возможности двигать мяч между линиями. К счастью, этот период прошёл в ходе матча — к этому приложили руку и я, и сами ребята.

Ло Чельсо и Ламело очень помогли нам сегодня. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Тоттенхэм» — мы создали больше шансов и не забили те голы, который были обязаны забивать.

Конечно же, мы хотели победить. Тем не менее было очевидно, что это будет непросто сделать. Соперник играл на домашнем стадионе, а это серьёзный плюс», — цитирует Моуринью BBC.

«Челси» вышел в 1/16 Кубка Англии, «Тоттенхэм» не смог обыграть «Мидслбро»
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