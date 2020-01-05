Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард: счёт 2:0 нужно развивать. Я бы хотел, чтобы сегодня парни забили ещё

Лэмпард: счёт 2:0 нужно развивать. Я бы хотел, чтобы сегодня парни забили ещё
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выход своей команды в 1/16 финала Кубка Англии. Со счётом 2:0 лондонский клуб обыграл «Ноттингем Форест».

«Такие игры не бывают простыми. К счастью, сегодня мы быстро забили два мяча и успокоили игру. Но что дальше? Такое преимущество нужно развивать, а мы не смогли. Я бы хотел, чтобы парни забили ещё.

Конечно, я особенно рад за Хадсона-Одои. Он был травмирован, долго восстанавливался, но вернулся ещё более острым игроком, более опасным у чужих ворот. Его быстрый гол стал именно тем, что было нужно команде сегодня», — цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» располагается на четвёртом месте. В 21 матче лондонский клуб набрал 36 очков.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020