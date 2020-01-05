Лэмпард: счёт 2:0 нужно развивать. Я бы хотел, чтобы сегодня парни забили ещё
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выход своей команды в 1/16 финала Кубка Англии. Со счётом 2:0 лондонский клуб обыграл «Ноттингем Форест».
«Такие игры не бывают простыми. К счастью, сегодня мы быстро забили два мяча и успокоили игру. Но что дальше? Такое преимущество нужно развивать, а мы не смогли. Я бы хотел, чтобы парни забили ещё.
Конечно, я особенно рад за Хадсона-Одои. Он был травмирован, долго восстанавливался, но вернулся ещё более острым игроком, более опасным у чужих ворот. Его быстрый гол стал именно тем, что было нужно команде сегодня», — цитирует Лэмпарда BBC.
Напомним, в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» располагается на четвёртом месте. В 21 матче лондонский клуб набрал 36 очков.
Читайте также
- 5 января 2020
-
20:51
-
20:26
-
20:24
-
20:01
-
20:01
-
20:00
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
18:59
-
18:45
-
18:27
-
18:13
-
17:54
-
17:46
-
17:42
-
17:15
-
17:02
-
16:39
-
16:36
-
16:23
-
16:00
-
15:55
-
15:28
-
15:25
-
15:09
-
14:43
-
14:39
-
14:17
-
14:04
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:02
-
12:48
Партнерский контент