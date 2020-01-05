Бывший игрок «Челси» рассказал, как едва не убил Абрамовича
Бывший игрок «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, как едва не переехал на автомобиле владельца синих Романа Абрамовича, который катался на велосипеде.
«Около трёх лет назад я отдыхал на шотландском острове Арран. Я ехал по северной части острова. Каждый раз, когда отправляюсь туда в отпуск, я объезжаю весь остров. Я свернул за угол наверх как раз перед Лохранзой и чуть не сбил парня на велосипеде. Среагировал лишь в последний момент, я мог убить того парня. Это был Роман Абрамович. Какая бы это была история, если бы я убил Романа Абрамовича. Я бы скучал по нему. Его яхта была у берега, а он просто катался на велосипеде. Он до сих пор не знает, что это был я», — цитирует Невина Mirror.
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