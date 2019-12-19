Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович в особой манере давал понять бывшему тренеру команды Карло Анчелотти, что он недоволен результатами клуба в определённый момент.



Как сообщает источник, когда в «Челси» дела обстояли не лучшим образом, владелец клуба Роман Абрамович отправлял текстовые сообщения итальянскому специалисту с вопросительным знаком, на что тот отвечал подобным образом.



«Анчелотти сказал мне, что Абрамович часто писал ему одно и то же, особенно в те времена, когда дела шли не очень хорошо. Он только послал ему вопросительный знак. Вместо этого он, гений, то есть Карло, ответил ему только восклицательным знаком», — приводит слова журналиста Фабио Каресса The Sun.

Карло Анчелотти провёл в «Челси» период с 2009 по 2011 год. За время пребывания в клубе специалист выиграл чемпионат Англии в сезоне-2009/10, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.