Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей «Челси»

Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей «Челси»
Футбол / Англия 0

Владелец «Челси» Роман Абрамович в особой манере давал понять бывшему тренеру команды Карло Анчелотти, что он недоволен результатами клуба в определённый момент.

Как сообщает источник, когда в «Челси» дела обстояли не лучшим образом, владелец клуба Роман Абрамович отправлял текстовые сообщения итальянскому специалисту с вопросительным знаком, на что тот отвечал подобным образом.

«Анчелотти сказал мне, что Абрамович часто писал ему одно и то же, особенно в те времена, когда дела шли не очень хорошо. Он только послал ему вопросительный знак. Вместо этого он, гений, то есть Карло, ответил ему только восклицательным знаком», — приводит слова журналиста Фабио Каресса The Sun.

Карло Анчелотти провёл в «Челси» период с 2009 по 2011 год. За время пребывания в клубе специалист выиграл чемпионат Англии в сезоне-2009/10, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019