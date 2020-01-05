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«ПСЖ» готов расстаться летом с семью игроками

«ПСЖ» готов расстаться летом с семью игроками
Футбол / Франция 0

Следующим летом «Пари Сен-Жермен» могут покинуть сразу семь игроков, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, парижане по окончании текущего сезона будут готовы расстаться с защитниками Тило Керером и Тома Меньё, полузащитниками Леандро Паредесом, Юлианом Дракслером, Андером Эррерой, Идрисса Гейе и форвардом Эдинсоном Кавани.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» занимает 1-е место. В активе действующего чемпиона страны 45 очков. «Марсель», который занимает 2-е место, отстаёт на 7 очков и сыграл на матч больше.

Отметим, что следующим летом у Кавани и Меньё истекают контракты с «Пари Сен-Жермен». Суммарная рыночная трансферная стоимость Керера, Паредеса, Дракслера, Эрреры и Гейе составляет € 140 млн.

Кавани, скорее всего, перейдёт в «Атлетико» только следующим летом
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