«Интер» намерен продать игроков на € 150 млн
«Интер» намерен выручить солидную сумму с продажи игроков в два ближайших трансферных окна, сообщает Tuttosport.
Согласно информации источника, этой зимой и ближайшим летом «нерадзурри» намерены продать семерых футболистов: защитника Эстевана Дальбера, полузащитников Раджу Найнгголана, Жоау Мариу и Ивана Перишича, а также нападающих Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэла Барбозу. Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает первое место. В активе «нерадзурри» 42 очка после 17 туров. «Ювентус», который занимает второе место, команда Антонио Конте опережает лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
«Интер» не хочет платить за Эриксена € 30 млн и предпочитает получить игрока бесплатно
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