Артета: после побед начинаешь от них зависеть. В «Арсенале» мы и пытаемся сделать это

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о команде в преддверии домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед».
«Я думаю, что победы объединяют, и когда у вас есть эти прекрасные совместные впечатления, то они всегда будут оставаться в команде. Те, с кем работаешь, тебе нравятся всё больше, начинаешь больше им доверять. Вырабатывается привычка побеждать, побеждать и побеждать. После того как однажды выиграл, не хочется останавливаться, и становишься зависимым от побед. В этом клубе мы и пытаемся сделать это.
Когда я перешёл в «Арсенал», то мы, естественно, пытались бороться за победу в чемпионате Англии, но в то же время нам не хватало уровня, чтобы поддерживать его каждый год. Поэтому Кубки становились всё важнее и важнее», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Матч «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» состоится сегодня, 6 января, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22:56 мск.
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