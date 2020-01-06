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Гвардиола: когда у «МЮ» есть возможность бежать, они одни из лучших. И не только в Англии

Гвардиола: когда у «МЮ» есть возможность бежать, они одни из лучших. И не только в Англии
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Этот матч будет похож на нашу последнюю встречу. Конечно, игры на «Олд Траффорд» проходят чуть иначе, но «Юнайтед» – это команда, созданная для бега. Когда у них есть такая возможность, это одна из лучших команд, и не только в Англии. Всё дело в скорости – Джеймс, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд и Лингард. У меня есть предчувствие, что они собираются бежать. Один, два, три раза или столько, сколько получится, и нам нужно избежать ошибок в построении атак.

Нам нужно быть готовыми к этому, но при этом играть в свой футбол. Я не собираюсь готовиться к матчу, думая: «Не дай им убегать». Нам нужно постараться забить, играть по-своему и попытаться добиться результата», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 января, начало – в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 29 января.

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