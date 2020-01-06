«Манчестер Юнайтед» может подписать Уинкса в январе

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинксу. Об этом сообщает Daily Express.

Как сообщает источник, полузащитник сборной Англии не пользуется авторитетом у нынешнего главного тренера команды Жозе Моуринью. За последний месяц Уинкс только однажды попал в стартовый состав в чемпионате Англии. Уже в январское трансферное окно клуб из Манчестер может попытаться подписать игрока.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в игроке, так как клубу нужно усилить линию полузащиты после травм Поля Погба и Скотта Мактоминая. На хавбека также претендует «Манчестер Сити», так как Хосеп Гвардиола ищет замену Фернандиньо, который, вероятно, покинет клуб в конце сезона.

Гарри Уинкс принял участие в 16 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Полузащитник не отметился результативными действиями.