«Тоттенхэм» неудачно сыграл в Кубке. Моуринью опять будет злиться

18-летний Джонс принёс «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» и выход в 1/16 Кубка Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Эвертон». Мерсисайдское дерби состоялось на стадионе «Энфилд Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче забил 18-летний Кёртис Джонс — на 71-й минуте после передачи Дивока Ориги он выполнил шикарный удар из-за пределов штрафной площади и принёс своей команде путёвку в 1/16 финала турнира.
Уже в компенсированное время отличный шанс сравнять счёт имел форвард «ирисок» Мойзе Кин. Молодой футболист не сумел попасть в створ ворот соперника из выгодной позиции.
Стоит отметить, что в самом начале поединка травму получил капитан «Ливерпуля» Джеймс Милнер. Уже на девятой минуте он был заменён на Яссера Ларуки.
«Челси» вышел в 1/16 Кубка Англии, «Тоттенхэм» не смог обыграть «Мидслбро»
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ноттингем Форест». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже в первом тайме — сначала на 6-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои, а затем счёт удвоил хавбек Росс Баркли. Больше голов в матче зрители не увидели.
В параллельном матче 1/32 финала «Мидлсбро» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Команды не сумели выявить победителя, обменявшись голами. Исход противостояния решится в переигровке.
Иммобиле догнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»
Отметившись дублем в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Брешией», форвард «Лацио» Чиро Иммобиле догнал лидера в споре за «Золотую бутсу» сезона-2019/2020 Роберта Левандовского («Баварии»). У обоих по 19 забитых мячей.
Топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» в сезоне-2019/2020.
1. Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов в 17 матчах (x2,0) / 38 очков
2. Чиро Иммобиле («Лацио»): 19 голов в 17 матчах (x2,0) / 38 очков
3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»): 18 голов в 17 матчах (x2,0) / 36 очков
4. Джейми Варди («Лестер Сити»): 17 голов в 19 матчах (x2,0) / 34 очка
5. Эрик Сорга («Флора»): 31 гол в 34 матчах (x1,0) / 31 очко
6. Илья Шкурин («Энергетик-БГУ»): 19 голов в 26 матчах (x1,5) / 28,5 очка
7. Лионель Месси («Барселона»): 13 голов в 14 матчах (x2,0) / 26 очков
8. Виссам Бен-Йеддер («Монако»): 13 голов в 16 матчах (x2,0) / 26 очков
9. Дэнни Ингс («Саутгемптон»): 13 голов в 21 матче (x2,0) / 26 очков
10. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 13 голов в 21 матче (x2,0) / 26 очков
Начисление очков в рейтинге производится по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов «большой пятёрки» наивысший коэффициент — 2,0.
Мещеряков прокомментировал ситуацию с будущим Сёмина
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин продолжит работу с командой.
«Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера „Локомотива“ в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнётся первый сбор команды. Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел», — приводит слова Мещерякова ТАСС.
В Мальмё повалили статую Ибрагимовича, подпилив ей ноги
Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба «Мальмё» в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.
У памятника подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью «Швеция». Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.
Памятник Ибрагимовичу уже несколько раз подвергался атакам, после того как 38-летний воспитанник «Мальмё» стал совладельцем «Хаммарбю», являющегося принципиальным соперником его родного клуба. Ранее статую поджигали, отрезали нос, а также надевали сиденье для унитаза и мусорный мешок.
«Оренбург» объявил о подписании воспитанника «Барселоны» Силлы
Сенегальский нападающий Мамаду Силла стал игроком «Оренбурга», сообщает клуб в своём «твиттере».
«Нападающий Мамаду Силла 1994 г.р. заключил контракт с „Оренбургом“. Воспитанник академии «Барселоны» выступал за испанские молодёжные команды «Барселоны»,«Матаро» и «Эспаньола». Выступал за «Расинг» и бельгийские клубы «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем» и «Сент-Трюйден“, — сказано в сообщении „Оренбурга“.
В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место. В активе подопечных Константина Емельянова, который в декабре заменил на тренерской скамье команды Владимира Федотова, 19 очков после 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 45 очков.
«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Согласно информации источника, на 27-летнего нападающего также претендуют «Лион», «Валенсия», два клуба английской Премьер-лиги и два клуба Чемпионшипа. Чемпион Хорватии уже получил два официальных предложения по игроку из США и Китая, однако сам футболист не стал рассматривать такие варианты продолжения своей карьеры, так как намерен остаться в Европе.
В текущем сезоне Оршич сыграл на клубном уровне 26 матчей, забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач. В чемпионате Хорватии он сыграл 13 матчей и забил 11 мячей, занимая второе место в списке лучших бомбардиров первенства. В составе своей национальной сборной форвард сыграл 3 матча.
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