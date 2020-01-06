Хавбек «Фламенго» Рейниер отреагировал на слухи о переходе в «Реал»

Полузащитник «Фламенго» Рейниер отреагировал на слухи в СМИ о скором переходе в мадридский «Реал».
«Трансфер в «Реал»? Давайте подождём и посмотрим», — приводит слова игрока Goal.com.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» и «Реал» договорились о переходе Рейниера в зимнее трансферное окно за € 30 млн, а сам футболист согласовал с «Королевским клубом» условия контракта. При этом бразилец начнёт карьеру в Европе с выступления за вторую команду «сливочных». Официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда игроку исполнится 18 лет.
В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Рейниер принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи. В услугах полузащитника также был заинтересован другой мадридский клуб — «Атлетико».
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