Хавбек «Фламенго» Рейниер отреагировал на слухи о переходе в «Реал»

Полузащитник «Фламенго» Рейниер отреагировал на слухи в СМИ о скором переходе в мадридский «Реал».



«Трансфер в «Реал»? Давайте подождём и посмотрим», — приводит слова игрока Goal.com.



Ранее сообщалось, что «Фламенго» и «Реал» договорились о переходе Рейниера в зимнее трансферное окно за € 30 млн, а сам футболист согласовал с «Королевским клубом» условия контракта. При этом бразилец начнёт карьеру в Европе с выступления за вторую команду «сливочных». Официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда игроку исполнится 18 лет.



В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Рейниер принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи. В услугах полузащитника также был заинтересован другой мадридский клуб — «Атлетико».

«Реал» договорился о трансфере хавбека «Фламенго» Рейниера за € 30 млн