«Реал» договорился о трансфере хавбека «Фламенго» Рейниера за € 30 млн

Полузащитник бразильского клуба «Фламенго» Рейниер продолжит карьеру в мадридском «Реале». Стороны договорились о трансфере за € 30 млн. «Сливочные» также согласовали контракт с игроком, сообщает Marca.

По информации издания, официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда Рейниеру исполнится 18 лет. Бразилец присоединится ко второй команде «сливочных» — «Кастилье».

В минувшем сезоне бразильской Серии А Рейниер забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе мадридцев 40 очков. В 19 встречах команда Зинедина Зидана одержала 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

Расписание матчей Примеры доступно на «Чемпионате».