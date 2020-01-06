Видаль, скорее всего, не уйдёт из «Барселоны» до лета. Вальверде попросил его остаться

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль с большой вероятностью не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде обратился к чилийцу с просьбой остаться в команде как минимум до окончания нынешнего сезона, гарантировав ему игровое время в оставшихся матчах. В каталонском клубе уверены, что им удастся сохранить Видаля.
Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может перебраться в миланский «Интер», который уже делал «Барселоне» предложения минувшим летом. В приглашении Артуро заинтересован лично главный тренер нерадзурри Антонио Конте, знакомый с ним по работе в «Ювентусе».
В нынешнем сезоне Видаль принял участие в 15 матчах испанской Примеры (4 – в основе), в которых отметился 6 голами, а также получил 2 жёлтые карточки.
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