Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую команду

Бывший футболист и наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды «Нитра», сообщает «Команда № 1».
В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг. Отмечается, что главной задачей клуба на нынешний сезон является сохранение прописки в высшем дивизионе.
После 18 туров «Нитра» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги, находясь в 1 очке от последней строчки.
Демьяненко в бытность игроком защищал цвета «Динамо» с 1979 по 1990 год и в 1992 году, а также выступал за «Днепр», воспитанником которого является, и клубы в Германии и Польше. Тренерскую карьеру Анатолий начал в 1993 году и работал не только на родине, но и в Азербайджане и Узбекистане. Последним клубом специалиста была «Волынь», которую он покинул в 2013 году.
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