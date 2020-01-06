Хет-трик Роналду принёс «Ювентусу» крупную победу в матче с «Кальяри»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Кальяри» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли, которому ассистировали Стефано Либерти и Маттео Боттегони.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду. В середине тайма португалец увеличил преимущество туринского клуба, реализовав одиннадцатиметровый. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Гонсало Игуаин с передачи Роналду. Ещё через минуту Роналду оформил хет-трик.

«Ювентус», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (29) — на шестом месте.

В другом матче 18-го тура «Аталанта» разгромила «Парму» со счётом 5:0.