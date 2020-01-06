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Хет-трик Роналду принёс «Ювентусу» крупную победу в матче с «Кальяри»

Хет-трик Роналду принёс «Ювентусу» крупную победу в матче с «Кальяри»
Футбол / Италия 0

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Кальяри» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли, которому ассистировали Стефано Либерти и Маттео Боттегони.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду. В середине тайма португалец увеличил преимущество туринского клуба, реализовав одиннадцатиметровый. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Гонсало Игуаин с передачи Роналду. Ещё через минуту Роналду оформил хет-трик.

«Ювентус», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (29) — на шестом месте.

В другом матче 18-го тура «Аталанта» разгромила «Парму» со счётом 5:0.

Италия - Серия А. 18-й тур
06 января 2020, понедельник. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Роналду – 49'   2:0 Роналду – 67' (пен)   3:0 Игуаин – 81'   4:0 Роналду – 82'
Италия - Серия А. 18-й тур
06 января 2020, понедельник. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Гомес – 11'   2:0 Фройлер – 34'   3:0 Гозенс – 43'   4:0 Иличич – 60'   5:0 Иличич – 71'
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