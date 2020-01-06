Агент Видаля прилетел в Милан, чтобы провести переговоры с «Интером»

Фернандо Феличевич, агент чилийского полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, прилетел в Милан, чтобы провести переговоры с «Интером», утверждает A Bola.
По данным источника, на приобретении футболиста в зимнее трансферное окно настаивает главный тренер итальянского клуба Антонио Конте. «Интер» готов заплатить за хавбека около € 13 млн. Впрочем, «Барселона» не собирается рассматривать предложения по Видалю, которые будут предусматривать меньше € 30 млн.
Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Баварии», сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний чилиец принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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