Гвардиола: мне кажется, что «Манчестер Юнайтед» начал играть в футбол Сульшера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаре Сульшере. Завтра, 7 января, клубы встретятся в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Матч с «Юнайтед» — это дерби. В Англии много топ-клубов. Здесь их не один-два, как в других странах. Дерби очень важно для наших болельщиков. Но важны и другие матчи.

Мне кажется, «Манчестер Юнайтед» начал играть в футбол Сульшера. Они проиграли «Арсеналу», но всем понятно, чего он хочет получить от своей команды. Непросто тренировать клуб, от которого требуют побед во всех турнирах. Каждому тренеру нужно время», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск.