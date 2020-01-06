Скопинцев подписал контракт с «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».

Скопинцев перешёл в «Краснодар» в феврале 2019 года, сумма трансфера составила € 4,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года. Ранее Скопинцев выступал также за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».

«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (24) — на 8-м месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020