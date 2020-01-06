Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Скопинцев подписал контракт с «Динамо»

Скопинцев подписал контракт с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».

Скопинцев перешёл в «Краснодар» в феврале 2019 года, сумма трансфера составила € 4,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года. Ранее Скопинцев выступал также за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».

«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (24) — на 8-м месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020