«Наполи» — «Интер»: составы команд на матч Серии А
Стали известны стартовые составы «Наполи» и миланского «Интера» на матч 18-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится сегодня, 6 января, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Наполи»: Мерет, Хюсай, Ди Лоренцо, Манолас, Мариу Руй, Фабиан, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Милик, Инсинье.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева, Весино, Брозович, Гальярдини, Бираги, Лукаку, Л. Мартинес.
«Наполи» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланский «Интер» (42) — на втором месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.
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