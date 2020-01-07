Марез — лучший игрок Магриба в 2019 году

Алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком Магриба в 2019 году, сообщает France Football.
В борьбе за награду Марез опередил марокканского нападающего «Аякса» Хакима Зиеша и своего соотечественника защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини.
Магриб — название, которое в средние века было дано странам Северной Африки, расположенным к западу от Египта. К Магрибу относятся Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис.
Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги (11 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.
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