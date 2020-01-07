Обамеянг: я люблю «Арсенал» и пытаюсь вернуть клуб на вершину

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба.

Ранее появилась информация, что габонский нападающий намерен покинуть клуб и не собирается продлевать контракт с «Арсеналом». На игрока претендуют «Реал» и «Барселона».

«Я хотел бы отреагировать на некоторые слухи, которые ходят обо мне в СМИ. Люди любят придумывать истории, но они должны сосредоточиться на том, что происходит на поле. Они слишком много болтают, и это сводит меня с ума! Я — капитан «Арсенала» и люблю этот клуб. Я предан ему и отчаянно хочу вернуть его на вершину, где ему самое место», — приводит слова Обамеянга Sky Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 13 голов и стал автором 2 результативных передач.