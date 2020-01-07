«Тоттенхэм» готов арендовать Лемара с правом выкупа
Вингер мадридского «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом информирует The Independent.
Как сообщает источник, «Тоттенхэм Хотспур» может арендовать французского футболиста с правом выкупа за € 60 млн. Уже в январское трансферное окно английский клуб готов взять игрока за € 6 млн. Лемар не проявляет себя должным образом в Испании под руководством Диего Симеоне, который сказал, что вингер не оправдал ожиданий. Сам полузащитник хочет иметь постоянную игровую практику, чтобы попасть в окончательную заявку сборной Франции на чемпионат Европы — 2020.
Тома Лемар, купленный из «Монако» за € 60 млн летом 2017 года, принял участие в 64 матчах за мадридский клуб, в которых отличился всего 3 раза.
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