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Холанд: «Боруссия» Д буквально спровоцировала меня на переход в их клуб

Холанд: «Боруссия» Д буквально спровоцировала меня на переход в их клуб
Футбол / Германия 0

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал переход из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию».

«В клубе мне прямо сказали: «Ты нам нужен прямо сейчас. Нам нравится твой стиль игры, и мы хотим, чтобы ты оказался у нас в клубе». Тогда мне понравилось, как они со мной разговаривали, и это меня буквально спровоцировало на переход. Вот тогда-то я и почувствовал, что мы с «Боруссией» проведём хорошие переговоры.

Я много работаю, люблю футбол и просто забивать голы. Также мне хочется, чтобы люди видели, каков я. Мне нужно проявить себя, чтобы все узнали обо мне», — приводит слова Холанда Sky Sports.

Эрлинг выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне Холанд забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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