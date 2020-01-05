«Барселона» предпочла Боатенга Холанду прошлой зимой

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в каталонскую «Барселону» в январе 2019 года, сообщает AS.

По информации издания, сине-гранатовые прошлой зимой искали игрока для ротации. Они рассматривали вариант с приобретением Холанда, который тогда выступал за «Мольде». В конечном итоге боссы «Барселоны» решили взять в аренду форварда «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга, поскольку они посчитали, что норвежец на тот момент был ещё слишком неопытным футболистом.

В «Барселоне» Боатенг провёл 3 матча в испанской Примере и 1 встречу в Кубке Испании. Нападающий не отметился голами или результативными передачами. Летом 2019 года Кевин-Принс вернулся в «Сассуоло», после чего перешёл в «Фиорентину».