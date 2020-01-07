«Ахмат» объявил о переходе Ильина из «Урала»

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Владимира Ильина из «Урала».
Контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на три с половиной года – до окончания сезона-2022/2023.
«Поздравляем Владимира с подписанием контракта с нашим клубом и говорим «Добро пожаловать!» — говорится в сообщении грозненцев.
Ильин защищал цвета «Урала» с 2017 года, а ранее выступал за «Кубань», «Химик», «Тосно», «Динамо» из Санкт-Петербурга и ряд других команд. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.
«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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