Сульшер ответил на высказывание Линекера о влиянии Фергюсона и Гвардиолы на АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на высказывание бывшего игрока английской сборной Гари Линекера о влиянии наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на Премьер-лигу.



Ранее англичанин высказался о том, что Гвардиола оказал большее влияние на английский чемпионат, чем бывший тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон.

«Гвардиола уже оказал большое влияние на футбол со тех времён, когда он возглавил «Барселону», я всегда восхищался командами Хосепа, но должен сказать, что я работал под руководством самого влиятельного из тренеров.

Вы действительно видите одного из лучших тренеров мира, и можно заметить, у кого он набирался мудрости. Мне посчастливилось встретиться с Йоханом Кройффом, когда Йорди Кройфф играл в «Манчестер Юнайтед», и некоторые сходства с Гвардиолой очевидны», — приводит слова Сульшера ESPN.

Линекер: уважаю достижения Фергюсона, но Гвардиола изменил футбол в АПЛ