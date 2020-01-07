Родриго, Фелипе и Торрес попали в сборную открытий первого круга Ла Лиги по версии Marca

Испанское издание Marca представило символическую сборную игроков, которые больше всех впечатлили в первом круге чемпионата Испании сезона-2019/2020.



Вратарь:

Унай Симон («Атлетик Бильбао»).



Защитники:

Домингуш Дуарте («Гранада»), Фелипе («Атлетико»), Пау Торрес («Вильярреал»).



Полузащитники:

Андре-Франк Ангисса («Вильярреал»), Фернандо («Севилья»), Рубен Гарсия («Осасуна»), Лукас Окампос («Севилья»).



Нападающие:

Ферран Торрес («Валенсия»), Родриго («Реал Мадрид»), Луис Авила («Осасуна»).



В турнирной таблице чемпионате Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», который имеет в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», набравший 35 очков.